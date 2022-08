Defiende la saliente secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, el nuevo Plan de Estudios para el nivel básico, asegurando que no se trata de una ocurrencia.

“No es de una ocurrencia, como en algunos medios he escuchado, he leído. Eso es un producto de un trabajo que ha sido gracias, no solamente a los maestros frente a grupo, sino también a expertos, autoridades educativas, secretarios de los gobiernos estatales, a nuestros niños que también han participado, diferentes secretarías que integran el gabinete presidencial. También apoyaron, y agradezco mucho a Inmujeres, agradezco a la Semarnat, tenemos Memoria Histórica, que también apoyó, un grupo de filosofía que también nos hizo favor de ayudarnos, Protección Civil”.

Recordó que apenas se aplicará la prueba piloto en 30 escuelas por cada estado. Y finalmente, aprovechó para despedirse y agradecer la oportunidad de servir al frente de la SEP. (Por Arturo García Caudillo)