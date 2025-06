La presidenta Claudia Sheinbaum, defendió los resultados de Morena y sus aliados en las elecciones celebradas en Durango y Veracruz.

“Entonces que digan ‘qué mal le fue a la coalición Morena-Verde-PT en Durango y Veracruz, pues no, ¿verdad? Se gobierna más población y en el caso de Veracruz, considerando al PT, que es parte de la alianza, pues son 112 municipios frente a 103. Entonces, toda esta cosa que salió hasta en el Wall Streer Journal que qué mal le fue, pues no, no le fue mal”.

El tema, añade, es que el PT y el Verde fueron solos y no en coalición, pero no debe olvidarse que forman parte del mismo movimiento, de forma que antes gobernaban 103 municipios de Veracruz y ahora lo harán en 112. (Por Arturo García Caudillo)