Fuerte accidente protagonizaron esta mañana un camión de carga pesada y una camioneta de transporte escolar con saldo de casi una veintena de lesionados.

El percance ocurrió sobre avenida Tepeyac, entre Tchaicovsky y Copérnico, en la colonia Hacienda del Tepeyac de Zapopan.

Habla el primer oficial de bomberos municipales Miguel Ángel Mendoza.

“Bueno, tenemos un vehículo escolar, once menores y tres adultos, se impactan con un vehículo estacionado de carga pesada”.

La camioneta siniestrada es un vehículo tipo VAN propiedad del colegio SEK.

Los once estudiantes no debieron ser enviados a la Cruz Verde y serían valorados por el médico de la aseguradora.

Será con los peritajes que se conozcan las causas del siniestro. (Por José Luis Escamilla)