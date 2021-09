Un día después de sufrir robo y privación de la libertad por unos instantes, el jugador de Chivas, Jesús Angulo, agradeció todo el apoyo que ha recibido de la afición rojiblanca, pero acusó la dificultad que tiene al reportar sus tarjetas bancarias robadas. “No quieren ayudarme a reponer mis tarjetas porque sólo cuento con pasaporte ya que en el atraco me quitaron todo”, expuso en una red social.

“Muchas gracias a todos por sus mensajes y oraciones, gracias a Dios fueron puros daños materiales, mi pareja y yo estamos bien, dentro de lo que cabe, y agradecidos con Dios por la bendición de estar sanos y salvos”, dijo Angulo quien fue victima de la inseguridad junto a su novia el miércoles por la noche en el municipio de Zapopan.

“Al parecer voy a estar sin comer más de un mes hasta que me puedan entregar mi INE, ya que (menciona dos instituciones bancarias bancos)

tienen un sistema asqueroso y no te ayudan en nada además de tener un personal soberbio y sin ganas de trabajar”. (Por Martín Navarro Vásquez)