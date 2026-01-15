El Congreso del Estado de Jalisco no ha presentado las leyes secundarias en materia de transparencia que darán sustento al nuevo modelo en la entidad, tras la extinción del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI), concretada el año pasado, pese a que este día vence el plazo legal para su aprobación.

El presidente de la Comisión de Planeación y Transparencia del Congreso local, Alejandro Barragán, reconoció que la iniciativa aún presenta ajustes pendientes, lo que ha impedido que el dictamen sea sometido a discusión en comisión. Admitió además que esta situación podría propiciar escenarios de opacidad por parte de dependencias gubernamentales que se nieguen a proporcionar información.

“Justamente hay unos últimos ajustes, no de forma, no de fondo, detalles que nos han impedido proponer el dictamen en la Comisión. Se están generando en estos momentos condiciones que lamentablemente pudieran promover eso (opacidad), pero en el momento que inicie la responsabilidad de Contraloría, se van a revisar todas esas irregularidades y habrá las sanciones que marque la ley”.

Barragán aseguró que la iniciativa será presentada en los próximos días para su análisis y aprobación inmediata por parte del Poder Legislativo. (Por Marck Hernández)