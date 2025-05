Sería muy irresponsable dejar de pagar el Fobaproa, como propone el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, dice el presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, Ricardo Monreal.

“Él sabe que no es posible. Es muy irresponsable el que diga, “dejen de pagar deuda”. Todos lo aplaudiríamos, que a partir del próximo año no se pague un solo cinco de deuda, ¿quién diría que no? Pero son compromisos internacionales que ellos votaron y que, obviamente, el gobierno mexicano lo asume como institución. Y es muy irresponsable decir ‘déjenlo de pagar’, ellos son los que decidieron esta medida que siguen pagando los mexicanos. No es posible técnica, financiera, políticamente”.

Al final, dice, tanto el Gobierno de Zedillo como el Congreso que avaló aceptar el rescate bancario, son los responsables de esta carga tan pesada del país. (Por Arturo García Caudillo)