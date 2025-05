Después de que se aplazó de nuevo la apertura de la Arena Guadalajara y que se canceló el concierto de Roberto Carlos este sábado, la presidenta de Guadalajara, Verónica Delgadillo aseguró que no fue de última hora, a pesar de que la cancelación se dio tres horas antes del concierto previsto, la prioridad fue resguardar la seguridad de los asistentes.

No se supo tarde, nosotros trabajamos de manera permanente hemos trabajado en equipo con ellos y el gobierno lo que le toca es asegurar la integridad de las personas y eso es todo, desde hace tiempo ellos sabían todo lo que se requería y lo que siempre le toca al gobierno es resguardar la integridad de las personas y nos encanta toda la disposición de ellos para seguir construyendo y que va a ser muy importante para la ciudad, que es una buena noticia que tengamos un espacio para la ciudad que esté al 100 por ciento listo que esté en las condiciones de apertura el gobierno va a seguir acompañando

Delgadillo informó que el ayuntamiento no tiene fecha para la inauguración ya que depende de la empresa encargada y que el diálogo para la apertura parcial se dará en próximas horas, ya que se deben cumplir requisitos para utilizar el inmueble. (Por Usi Toledo Aguayo)