La candidata de la coalición Juntos sigamos haciendo historia, Claudia Delgadillo, de visita por la región Altos, afirmó que si bien no habrá programa de verificación de ganar la gubernatura, si será obligatoria la afinación vehicular.

“Bueno, el tema es que habrá afinación, verificación no, no podemos estar robando nuestra gente. Nuestra gente en este estado necesita tener fortaleza en cada uno de los rubros y el tema de la verificación me parece que ahora los tiene lastimados”.

Delgadillo respondió a la propuesta del candidato Pablo Lemus de eliminar la verificación, dijo que ya la hubieran llevado a cabo pues en el Congreso hubo mayoría de Movimiento Ciudadano en esta legislatura y nunca se hizo la propuesta.

Delgadillo también mencionó que no hay diferencias con Carlos Lomelí Bolaños, pese a que este último en varios momentos manifestó su disgusto por no haber sido nombrado él candidato a la gubernatura y otros nombramientos. (Por Héctor Escamilla Ramírez)