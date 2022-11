Este viernes continuaron las mesas de diálogo para la reforma del sistema de Pensiones del Estado donde se analizaron las inversiones realizadas por el Ipejal.

En este momento la cartera total de inversiones asciende a 19 mil 717 millones de pesos, incremento de cuatro mil 400 millones comparado a 2018.

Los principales montos de inversión se han realizado en Udibonos, con más de siete mil millones de pesos, dos mil 600 millones en bonos y dos mil 800 millones en instrumentos de deuda privada con corporativos nacionales.

Los líderes sindicales piden reformas para evitar nuevas anomalías como las presentadas con las inversiones de Abengoa, TTM y otros.

En la voz Ilich Iván González Valencia dirigente de la sección 47 de la SNTE.

“Porque no puede ser que no haya responsabilidad y no haya un impacto en aquellas personas que fueron partícipes en inversiones fallidas”.

Las propuestas versaron en que haya mayor supervisión para la autorización de inversiones que no comprometan de nuevo las finanzas del Ipejal. (Por Héctor Escamilla Ramírez)