Tras la protesta de esta mañana afuera de Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que ya se está atendiendo al grupo de maestros inconformes.

“Ya se les está atendiendo. Lo que están demandando pues ya se está cumpliendo. Quieren por ejemplo la cancelación de la Reforma Educativa, eso ya se hizo, aunque ellos sostienen que no. Son visiones distintas. Tienen un punto que es por falta de información, piensan que la educación indígena, de los maestros indígenas, va a pasar al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y no es cierto, va a seguir en la Secretaría de Educación Pública”.

Explicó que la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, seguirá atendiéndolos, afirmó que no hay maestros presos por protestar y que todos los docentes que fueron despedidos producto de la Reforma Educativa ya fueron reinstalados y se les pagó salarios caídos. (Por Arturo García Caudillo)