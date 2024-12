Las bajas temperaturas y la próxima temporada invernal, no eximen la posibilidad de que el dengue persista en el estado. Autoridades de la Secretaría de Salud Jalisco pidieron a la población no bajar la guardia, pues si bien el frío impacta en el periodo de vida de la larva, el microclima que se mantiene al interior de las viviendas propicia su reproducción.

El biólogo, Rito Gerónimo Aguirre Cortés, titular de la Unidad de Investigación Entomológica y Bioensayos del OPD Servicios de Salud Jalisco, advirtió a la población que el frio sí va a afectar el ciclo del mosco alargándolo mas no lo va a matar, por eso, dijo, siempre estará presente, independientemente que sean temperaturas bajas o que ya no haya lluvia.

A la semana epidemiológica 48 Jalisco reporta 885 nuevos casos de dengue, con un acumulado anual de 18 mil 943 casos y 27 defunciones confirmadas en lo que va del año. (Por Edgar Flores Maciel)