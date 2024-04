La denuncia de México ante la Corte Internacional seguirá su rumbo y será independiente a los esfuerzos para rescatar al ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Seguramente la Secretaría de Relaciones Exteriores va a establecer comunicación con la Cancillería en Brasil, en Bolivia, con otros países para cuidar la salud de Glass y resolver su protección y el derecho de asilo, pero eso no va a detener nuestra denuncia. O sea, son cosas distintas. Nosotros ya acudimos al Tribunal de Justicia Internacional y vamos a pedir que se sanciones a las autoridades, al Gobierno de Ecuador”.

Por tanto, la exigencia de López Obrador para que Ecuador sea suspendido de la ONU hasta en tanto no ofrezca disculpas por la irrupción en la embajada mexicana en Quito, continuará. (Por Arturo García Caudillo)