Acusa el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, a las autoridades locales de Jalisco de haber incurrido en diversas irregularidades y no haber hecho una investigación completa en el operativo sobre el caso Teuchitlán.

“No realizaron el rastreo de indicios o huellas de los hechos, no se cumplió con el debido registro e identificación de todo lo hallado, sobre todo, lo que hace a las prendas de vestir y calzado que quedaron abandonadas en ese sitio, no se procesaron debidamente los vehículos encontrados en los cuales tres ya han sido robados, no se dio intervención inmediata a la Fiscalía General de la República por los delitos de posesión y utilización de armas de de fuego de alto calibre y por delincuencia organizada”.

Confirmó el hallazgo de restos humanos, pero dijo no tener más datos y por lo mismo, hasta no contar con toda la información, no podrá confirmar si el Rancho Izaguirre era utilizado como un campo de exterminio o como un campo de entrenamiento y concentración. (Por Arturo García Caudillo)