Usando su nombre e imitando su voz, maleantes aprovechan para extorsionar y ofrecen favores a cambio de dinero, así lo dio a conocer el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal.

“Tipos sin escrúpulos usan mi nombre, imitan mi voz, y solicitan dinero a cambio de favores o de trámites o de apoyos a causas sociales. No te dejes sorprender. Si tienes alguna duda ven aquí a la oficina, nosotros no cobramos nada, no pedimos dinero, nunca lo he hecho, he sido toda mi vida un hombre limpio, pero frente a las circunstancias y mi actividad y mi aspiración, se reproduce este tipo de circunstancias ilegales y de extorsiones por gente sin escrúpulos. No te dejes sorprender”.

Por esa razón, explicó, hace más de tres años presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República, pero al parecer la delincuencia sigue tratando de hacer de las suyas. (Por Arturo García Caudillo)