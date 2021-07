A través de un mensaje que colocó en sus redes sociales, Angela Díaz, clama la ayuda del gobernador Enrique Alfaro para que le regresen el cuerpo de su madre, Patricia Carranza de la Torre.

En su cuenta de Facebook, le dice al Ejecutivo Estatal que primero le solicitó sin éxito su apoyo para agilizar la búsqueda y ni siquiera los voltearon a ver

Solo basta una llamada le reitera, para que me entreguen el cuerpo de mi madre, a casi dos meses que le identifiqué

“¿Para qué la quieren? Entréguenme lo que es mío, es mi mamá, yo la busqué y yo la encontré”, asegura.

“Ten piedad”, le dice al gobernador Enrique Alfaron de estos tres hijos. “La buscamos tantos meses y hoy que la encontramos, ¿Cuánto más tenemos que esperar?”

Concluye su mensaje en que no busca justicia, porque sabe que no habrá. (Por Gricelda Torres Zambrano)