Teresa ya denunció ante la Fiscalía de Jalisco el abuso sexual que sufrió el pasado 23 de junio en la clínica 180 del IMSS de Tlajomulco a manos de un presunto médico de nombre Brandon, sin embargo lamenta que no recibió apoyo por parte del personal de la institución que se enteró del caso.

Así narra el papá de Teresa, el señor Jaime Cabrera, la respuesta que recibió de un supervisor.

“Y el cabrón se cerró y empezó a tirarnos un verbo que porque había un protocolo, que el Seguro Social tenía un esquema, un sistema, un modo o un método. Y que la persona se iba a poner una queja. Haz de cuenta que le iban a decir ‘oye, lo hiciste mal, te portaste mal otra vez, ya no lo hagas’. Algo así como ‘ya no estés haciendo esas cosas o no tan seguido porque ya la gente lo está notando’, así nos lo platicó el hijo de la chingada”.

De acuerdo con este padre de familia policías de la Secretaría de Seguridad estatal le orientaron para que se acercara al Centro de Justicia para la Mujer y pudiera denunciar penalmente lo ocurrido, aunque hasta el momento no hay avances en la carpeta de investigación. (Por José Luis Escamilla)