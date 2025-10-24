El Fonden sólo dio pie a la corrupción, pues en cada sexenio, de Fox a Peña Nieto, siempre había faltantes de por lo menos 500 millones de pesos, denunció la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro.

“Cada que había un evento había casi faltantes siempre por lo menos de unos quinientos millones de pesos, o sea no bajaban de quinientos millones, cada evento tenía problemas de acreditación de recursos. En la época de Fox es muy reconocido y nada más para hacer memoria, la coordinadora nacional de Protección Civil estuvo involucrada en muchos actos de corrupción”.

Además, agregó, durante 2018, año en que López Obrador ganó la elección presidencial, fue cuando el Fonden ejerció su presupuesto más alto.

“Y luego vemos cómo atípico que en el año electoral del 2018 en la época de Peña Nieto hay un exceso que está muy muy fuera de todo el histórico”.

En ese año hubo muchas declaratorias extraordinarias y casi todas fueron por olas de calor. (Por Arturo García Caudillo)