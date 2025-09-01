A través de redes sociales, Luisa Fernanda (@bylufernanda) denunció otro acto de violencia de aficionados de las Chivas para su familia, al terminó del juego del sábado contra Cruz Azul y solicita la ayuda del estadio y de las autoridades de Zapopan.

“Y que el estadio nos pueda dar acceso a las cámaras de seguridad para poder hacer una denuncia con las personas que agredieron a mi hermano chiquito y lo mandaron al hospital. Ya pasamos el susto de que perdiera la vista, iban en plan familiar, iban con mis papás a un palco, no estaban haciendo nada, no estaban divulgando que ganó el Cruz Azul, simplemente estaban caminando ya iban para irse al coche cuando mi hermano chiquito siente que le arrebatan una bufanda y cuando ve a gente que ya trae ganas de pelear se voltea para seguir caminando y llega una persona y golpea a mi hermano como con algo cubierto que parece ser de metal”.

Cabe recordar que ya son varios los incidentes de violencia los que se han registrado dentro o en las inmediaciones del estadio del Guadalajara, que en menos de un año será mundialista. (Por Manuel Trujillo Soriano)