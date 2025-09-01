A través de redes sociales, Luisa Fernanda (@bylufernanda) denunció otro acto de violencia de aficionados de las Chivas para su familia, al terminó del juego del sábado contra Cruz Azul y solicita la ayuda del estadio y de las autoridades de Zapopan.
“Y que el estadio nos pueda dar acceso a las cámaras de seguridad para poder hacer una denuncia con las personas que agredieron a mi hermano chiquito y lo mandaron al hospital. Ya pasamos el susto de que perdiera la vista, iban en plan familiar, iban con mis papás a un palco, no estaban haciendo nada, no estaban divulgando que ganó el Cruz Azul, simplemente estaban caminando ya iban para irse al coche cuando mi hermano chiquito siente que le arrebatan una bufanda y cuando ve a gente que ya trae ganas de pelear se voltea para seguir caminando y llega una persona y golpea a mi hermano como con algo cubierto que parece ser de metal”.
Cabe recordar que ya son varios los incidentes de violencia los que se han registrado dentro o en las inmediaciones del estadio del Guadalajara, que en menos de un año será mundialista. (Por Manuel Trujillo Soriano)
Denuncia violencia para su familiar al termino del juego de Chivas ante CA
