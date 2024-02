Afectados por la estafa de la empresa AJP acusan al procurador social, Juan Carlos Márquez Rosas, de haber incumplido las promesas de ayudarlos en recuperar los bienes perdidos por el fraude perpetrado por la compañía y que supera los mil millones de pesos.

La Procuraduría asesoraba a varios agraviados para demandar por la vía mercantil, pero acusan que las asesorías y apoyo finalmente no llegó a nada y ahora el procurador busca un nuevo cargo como diputado federal y se desentendió del caso AJP.

Lo explica Rosa Isela Becerra, vocera de los manifestantes“Cuando nosotros le habíamos dicho anteriormente que él podía ser un candidato, él dijo que no. Y aseguró a la comisión en una reunión que él no se iba a ir, que él nos iba a seguir apoyando y iba a seguir hasta el final. Y obviamente yo les puedo comprobar que le mandé mensajes, muchos mensajes para reunirnos porque él dijo posteriormente que se pagarán las fianzas y los impuestos. Él nos iba a ayudar con el gobernador porque era su amigo”.

Los afectados bloquearon varios minutos la avenida Manuel Acuña, afuera de Casa Jalisco, para demandar mayor actuación de las autoridades. (Por Héctor Escamilla Ramírez)