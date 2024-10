Operadores de plataformas digitales de transporte como Uber y Didi, acusan que se acrecentó la persecución y extorsiones por parte de elementos de la Guardia Nacional en el Aeropuerto de Guadalajara.

Los operadores insisten en que hay redes de corrupción, pues mientras a unos choferes no les dejan recoger pasaje, a otros sí se los permiten.

Señalan que tan sólo en concepto de multas a operadores por recoger pasaje en aeropuertos, el Gobierno Federal se ha embolsado 28 millones de pesos solo en 2024.

Los operadores reclaman una regulación que les permita trabajar las terminales aéreas y termine el monopolio de taxistas, Lo expresa César Ricardo Castillo Durón, representante de los operadores:

“La multa está tipificada. Ellos la ponen en 500 UMAS. En realidad, el artículo no menciona 500 UMAS, dice 500 veces el salario mínimo. Qué bueno que nos cobran UMAS. Imagínense 500 veces el salario mínimo”.

Acusaron que el pliego petitorio que entregaron a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para la regularización de sus unidades, al final no fueron atendidas por las autoridades federales. (Por Héctor Escamilla Ramírez)