Ante el alta demanda de citas para trámites de canje de placas en la recta final del Paquetazo 3 × 1, contribuyentes que realizan sus trámites en la Recaudadora 00 del Centro de Guadalajara, denuncian que funcionarios públicos en la ventanilla de trámites están aprovechando los tumultos y la desinformación de las personas para exigir un pago de dos mil pesos como “gratificación” y con esto facilitar el canje de placas a quienes no pudieron verificar su vehículo por tener el automóvil chocado o descompuesto.
El engaño consiste en ofrecer agilizar el trámite mediante la entrega del formato para vehículos descompuestos que liberó la Secretaría de la Hacienda Pública en días pasados y el cual es totalmente gratuito.
Los afectados, que pidieron el anonimato, solicitaron la intervención de la Secretaría de la Hacienda Pública, la Contraloría REstatal o la Fiscalía Anticorrupción, para que se investiguen los cobros irregulares a contribuyentes en la recaudadora que se encuentra a un lado del Palacio de Gobierno. (Por Víctor Montes Rentería)
