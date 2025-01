Integrantes de la Asociación Estatal de Empresarios del Transporte Público, denunciaron esta mañana que el gobierno estatal les adeuda hasta 4 meses del pago del subsidio por concepto de las tarjetas entregadas a estudiantes, personas con discapacidad así como adultos mayores. Mientras tanto, en el pago del subsidio para que la tarifa se mantenga en 9.50, hay un retraso en los pagos de hasta dos meses.

Los transportistas descartaron que se busque que el usuario pague más por el servicio.

“No, simplemente que el gobierno pague completo esa tarjeta, que subside mejor al al usuario y le deposite los viajes que deberían ser en la tarjeta para que a la hora que llega un usuario y presente la tarjeta en en la unidad, se cobre en los 11.66, ¿no? o en este caso como en otros estados, se cobre una tarifa preferencial, que puede ser los 9.50, no hay ningún problema, entonces no queremos que la gente pague más o que le cueste más el camión”.

Advierten que los retrasos en los pagos actualmente provocan que las unidades no circulen, lo que deriva en un déficit de servicio. (Por Edgar Flores Maciel)