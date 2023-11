Se registra un desabasto considerable en las farmacias del Instituto de Pensiones del Estado y las autoridades mienten al respecto, asegura el integrante del Colectivo de Organizaciones Pro Defensa del IPEJAL, César Antonio Yáñez.

Asegura que aunque el Ipejal reembolsa el dinero a las personas que compran por fuera, el trámite es engorroso.

“Pues el 70 por ciento no hace su trámite y no hace su trámite porque son muchos y muy engorrosos todos los pasos que tiene que hacer para llegar a ese trámite para hacer que le devuelvan ese dinero”.

Asegura que el Ipejal compra 300 medicamentos no avalados por la Cofepris para abaratar costos. (Por Claudia Manuela Pérez)