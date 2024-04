La organización civil Donación de Milagros que encabeza Mily Naveja, denuncia el desabasto de medicamentos y de hemodiálisis en varios estados del país, entre estos Jalisco para personas con trasplante de riñón.

“En el tema de trasplante en específico el medicamento que más hace falta y que ya va a cumplir tres meses que no hay, que el desabasto está a nivel nacional porque también tenemos reportes de asociaciones de Puebla y de Ciudad de México es el sirolimus. Ese medicamento tampoco se puede encontrar en medios particulares. Lo que está pasando con con las y los pacientes que utilizan sirolimus la verdad es que están echándose un volado porque no saben exactamente cuándo va a llegar”.

En estos momentos solo se puede obtener la patente del medicamento sirolimus a un costo de ocho mil pesos por caja, pero el paciente requiere en promedio de tres al mes para que su cuerpo no rechace el órgano. (Por Gricelda Torres Zambrano)