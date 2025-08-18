El colectivo Madres Buscadoras de Jalisco denunció presunta negligencia por parte de autoridades estatales en el manejo de una fosa clandestina localizada el pasado 16 de agosto en el panteón de San Sebastianito, en el municipio de Tlaquepaque.

De acuerdo con el pronunciamiento emitido en redes sociales, el colectivo alertó de inmediato a la Fiscalía del hallazgo, pero el personal ministerial tardó más de seis horas en llegar y, una vez en el sitio, no aplicó los protocolos forenses adecuados, comprometiendo la recuperación científica de los restos.

Las buscadoras exigieron una investigación por la demora, la intervención de peritos independientes, la creación de un protocolo urgente con participación ciudadana y una reunión con el gobernador para abordar la crisis de desapariciones.

Acusaron que lo sucedido refleja un “desprecio por las víctimas y sus familias”.

Hasta el momento, las autoridades estatales no han emitido postura.

Según cifras oficiales, Jalisco acumula más de 15 mil personas desaparecidas. (Por Edgar Flores Maciel)