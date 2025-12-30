Sin seguridad, sin vigilancia y vandalizado.

En pésimas condiciones se encuentra el Parque Lineal Niños Héroes, ubicado en el cruce de las calles Real de las Primaveras y Niños Héroes en la colonia Paseos del Valle en Tonalá.

Desde las áreas verdes, que son terrenos baldíos, hasta la pequeña cancha deportiva, donde se levantan los pedazos de alfombra, así lo denuncia Enrique, un vecino de la zona.

“-¿Hace cuánto no le dan una arreglada a este parquecito?- Uy, ya tiene bastante, lo único que haces es veces poder, pues sí, lo que pasa es que descuidaron mucho los parques. Antes como estaban bardeados, todo eso, no entraba la gente, pero ahora como quitaron presupuesto para los parques, pues se nota”.

La falta de mantenimiento en el Parque Niños Héroes en Tonalá no es una denuncia actual, sino que se arrastra de varias administraciones atrás. (Por Gustavo Cárdenas)