Hace dos semanas que Leonardo Hurtado Santillán de 18 años de edad fue asesinado a media cuadra de su casa en el municipio de El Salto y apenas hoy acudió personal de la Fiscalía Regional, así lo denuncia la señora Martha Alicia Santillán, madre de Leonardo, quien todavía no se hace a la idea de que por robarle su motocicleta su hijo no está más.

“Mi hijo salió al gimnasio como era su rutina de 8:30 a 10:30 de la noche. La atención que he tenido de la Fiscalía ha sido hasta el día de hoy que se presentaron. Después de 15 días hasta hoy vinieron a recabar cámaras, a ver testimonios, pero pues creo que es un poquito tarde porque muchas cámaras graban nada más de cinco a ocho días”.

Leonardo, de 18 años, era el único hijo de la señora Martha Alicia.

Pide a las autoridades justicia porque por robarle una motocicleta truncaron su vida. (Por José Luis Escamilla)