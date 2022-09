Regidores de Morena en el ayuntamiento tapatío pedirán que la Contraloría Municipal indague presuntas irregularidades en la adquisición de un carrusel como atractivo turístico para el Centro Histórico, con un costo de 26 millones de pesos.

Regidores señalaron que sería otra compra a sobreprecio, al señalar que otras estimaciones valorarían el proyecto en 10 millones de pesos. La regidora Candelaria Ochoa Ávalos mencionó que la empresa ganadora del proyecto, Architainment, S.A. de C., tiene apenas siete meses creada y no está dada de alta como proveedora del Gobierno del Estado ni como proveedora del Gobierno de Guadalajara. Su representante legal aparece como contadora de una financiera:

“O sea, una empresa financiera que obtiene una licitación con menos de un año de antigüedad como preoveedora que además es una financiera que no hace carruseles”.

Ochoa mencionó que la empresa está especializada en iluminación y no en carruseles, además que en otras adjudicaciones ha caído en incumplimientos. (Por Héctor Escamilla Ramírez)