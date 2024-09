La presidenta municipal electa de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez, denunció siguen las anomalías por parte de la administración saliente del ayuntamiento en el proceso de entrega-recepción.

Acusan que la Comisión donde deben de participar no los han convocado y les están otorgando el mínimo de información disponible, señalan, para no dejarles margen de maniobra en una semana que entren las nuevas administraciones.

El Tribunal de Justicia Administrativa emitió una medida cautelar que obligaba a incorporar al gobierno entrante a la mesa de transición, pero afirman sólo incorporaron sus nombres a un micrositio web; de información del ayuntamiento sólo les han dado dos CDs y finalmente ya les dijeron que les darán entrada a cualquier actividad hasta el 1 de octubre.

“Quienes ocupan la titularidad de un gobierno no se vuelven dueños de un gobierno, mucho menos de un municipio. Pareciera que en el caso de San Pedro Tlaquepaque así lo han entendido”.

Acusaron que ya están recurriendo a varios recursos legales para que se sancionen las anomalías cometidas por la administración saliente. (Por Héctor de Escamilla Ramírez)