Las pipas gratuitas del SIAPA se siguen vendiendo, es una de las denuncias de vecinos de Zapopan que esta mañana bloquean las oficinas de la dependencia en la cabecera municipal.

“Mire todas las pipas traen los letreros del servicio gratuito, pero ninguna te deja el agua si no te bajas y a escondidas de la policía, porque traen patrullas en la parte de atrás, si no les pagas 600, 800 y hasta mil 200 pesos no te descargan la pipa”.

Vecinos de colonias como Agua Fría, Lomas de Tabachines, Mesa Colorada y Villas de Guadalupe bloquean desde las 7:00 de la mañana las oficinas del SIAPA en Zapopan a cuyas puertas les amarraron un alambre y cinta. (Por José Luis Jiménez Castro)