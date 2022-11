Técnicos en urgencias médicas afectados por las irregularidades halladas en la Escuela de Paramédicos del ayuntamiento tapatío acusan que, así como se investigan las anomalías dentro de la institución, se deben indagar otras malas prácticas que afectan al gremio de paramédicos dentro del ayuntamiento.

Los paramédicos deberán pasar por una certificación de sus estudios, pues dicha escuela, pese a existir desde hace más de 30 años no contaban con aval de la Secretaría de Educación. El paramédico Rafael Ayala menciona que hasta la semana pasada nadie les informaba sobre qué sucedería con sus estudios. Mencionó la sospecha de un intento de privatización de la Escuela de Paramédicos, tras detectar una intromisión del sindicato mayoritario en este tema:

“La verdad, que hablen con la verdad, si quieren privatizarla pues hubieran dicho y no haber hecho tantas declaraciones o qué solución nos van a dar”.

Acusó que otras irregularidades que afectan a los paramédicos es que no hay suficientes ambulancias y las que hay las desvían para otras actividades para que nada tienen que ver con el servicio público y dejando sin herramientas las operaciones de los Servicios Médicos Municipales. (Por Héctor Escamilla Ramírez)