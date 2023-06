Opositores al programa de verificación vehicular denunciaron presuntas irregularidades en el manejo de las líneas móviles con las que cuenta este sistema, tres en total.

A decir de Abraham Alejandro Govel, uno de los dirigentes de este movimiento opositor, no deberían ser permitidas las líneas móviles en este esquema de verificación porque tienden a descalibrarse si se desplazan. A pesar de ello se usan para la verificación de flotillas de empresas.

Afirman que recientemente dejaron de funcionar, pero no fue por fallas, sino porque su uso por parte del Gobierno estatal supuestamente afecta los ingresos de las empresas proveedoras del servicio de verificación. Incluso acusan a un exfuncionario, ahora integrante de estas empresas, de ejecutar estos actos irregulares:

“O sea, el gobierno del estado duró un tiempo sin prestar los avisos de verificación a domicilio porque a Adán Espejo les tenía bloqueado las líneas de verificación sin ningún sustento técnico. Únicamente mencionaban que había fallas en el software, pero eso no existe”.

Los colectivos opositores a la verificación anuncian nuevas protestas contra este programa en próximos días. (Por Héctor Escamilla Ramírez)