En la Secundaria Mixta 3 Valentín Gómez Farías del Álamo fue denunciado por acoso sexual el subdirector del plantel por parte de una empleada.

Los hechos ocurrieron dentro del área de trabajo, donde el señalado abordaba a su víctima para tocarla sin su consentimiento, explica la afectada Silvia Mayoral.

“Fue en el área de, de ahí de Secretaría. Esto yo lo vengo pasando de cuando estuvimos en las guardias de la pandemia y me correteaba por los escritorios de verdad, para que, pues que quería manosearme, en el cuarto de papelería, ahí en una ocasión entró y por la parte de atrás me abrazó y me estuvo ahí manoseando”.

El caso fue registrado en el Centro de Justicia para la Mujer con la carpeta de investigación 80469/2022 y también notificado a la Secretaría de Educación Jalisco, pero la víctima dice que su agresor todavía trabaja junto a ella, ignora las ordenes de restricción en su contra y presume que no será sancionado por que esta protegido por el inspector de zona y que el director de la secundaria tiene un primo que es magistrado y lo ayudará a librar las acusaciones. (Por Victor Montes Rentería)