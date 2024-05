A horas de las elecciones, capacitadores y supervisores electorales denuncian que pese a existir el presupuesto programado, los encargados distritales del INE están recortando el dinero para el mobiliario que se requiere en las casillas.

Advierten, por ejemplo, que no les dan las mesas y sillas que se necesitan. Eso, advierten, podrá complicar el conteo y otras actividades. La situación se está presentando al parecer en los distritos 4, 8 y 11. Habla un supervisor afectado.

“Ahorita no nos están dando una respuesta clara, simplemente y de forma unilateral se nos está diciendo que ya no se va contratada más y que tenemos que trabajar con eso, lo cual es algo bastante irregular”.

También denuncian que apoyos que se otorgaban en otras elecciones, por ejemplo, para transporte para llevar los paquetes electorales se los negaron, también les dicen que no habrá apoyos para alimentación el día de la elección, cuando si se les pagaba en otros comicios. Explican esto provoca que muchos capacitadores y supervisores estén renunciando, aunque el INE rechaza que esto ocurra. (Por Héctor Escamilla Ramírez)