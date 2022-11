El pasado 30 de septiembre, Antonio Fernando Romo Cortés fue encontrado sin vida dentro de su domicilio en Jardines de la Calera, en Tlajomulco, la causa de la muerte: un infarto al miocardio, y aunque no fue una muerte violenta su cuerpo todavía se encuentra retenido en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses denuncia la hermana del fallecido, Laura Ramos Cortés.

“Soy su hermana, su única familiar ya, mis papás ya no viven, me mandaron a Semefo, estuve yendo a Semefo y me dijeron que no me lo podían entregar porque no había manera de identificarlo, y pues me han traído vuelta y vuelta. Pues para mí ya es bien pesado y bien duro saber que mi hermano está muerto y no lo puedo recuperar”.

Con el dolor a cuestas la señora Laura Ramos acudió también a la Fiscalía de Jalisco para pedir ayuda, pero el agente del Ministerio Público en Tlajomulco que lleva su caso en la carpeta de Investigación 73343-2022 le respondió que “él no entregaba cuerpos” y es así como la señora Laura sigue atrapada entre la burocracia de dos dependencias de Jalisco. (Por Víctor Montes Rentería)