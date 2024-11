Además de la inseguridad y la mala situación de las carreteras a nivel nacional, por los baches, integrantes de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos acusan otro problema: los cierres arbitrarios de casetas de peaje. Señalan transportistas que se pierden muchas horas de viaje por el cierre de casetas, lo cual genera un cuello de botella e impacta las operaciones que a la larga implican riesgos para los operadores y las cargas.

En la voz el vicepresidente de la Conatram, Manuel Sánchez Benavides.

“Entonces ahí se genera un cuello botella que en ocasiones tardamos media hora hasta una hora solamente para cruzar este punto de peaje. Cuando deberían estar habilitados más carriles con el telepeaje, que es automático, que eso facilitaría, sin embargo, o el concesionario no quiere invertir más o no entendemos cuál sea la razón y la causa”.

Los transportistas también denunciaron los tiempos que están demorando las obras de intervención de carreteras, al acusar que existen tramos done se tardan meses en intervenir.

Explican por ejemplo, que el tramo de la autopista a Colima, a la atura de Zapotlán del Rey, tardan hasta tres horas para cruzar algunos kilómetros. (Por Héctor Escamilla Ramírez)