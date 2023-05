Aconseja el presidente Andrés Manuel López Obrador al senador de Morena, Alejandro Armenta, no presentar denuncia en contra de la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, tras el escándalo de la conversación vía WhatsApp entre ambos.

“Yo le aconsejaría, con todo respeto, al senador Armenta, que no presentara ninguna denuncia porque va a convertir en martir, si ya para todo el bloque conservador y sectores muy desinformados, manipulados de la clase media, es una heroína la presidenta de la Corte, y todos los que cometen ilícitos o están siendo investigados por corrupción se sienten perseguidos, mi opinión es que no proceda”.

De paso, denunció a Norma Piña por haber contratado a una colaboradora del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, actualmente preso en Estados Unidos. (Por Arturo García Caudillo)