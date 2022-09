El Gobierno de la República reitera que presentará una denuncia penal en contra del juez federal Samuel Ventura Ramos, quien ha decretado sentencia absolutoria a favor de 24 involucrados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

“Por esta situación se va a presentar una queja ante el Consejo de la Judicatura e incluso una denuncia penal. Recurrentemente este juez argumenta cuestiones procedimentales, cuestiones procesales, temas de debido proceso que en nuestra opinión ha sido no un debido proceso, sino un debido pretexto para no hacer justicia a las víctimas de los hechos de Ayotzinapa”.

Y es que apenas ayer dictó sentencia absolutoria en contra de otros dos implicados y la semana pasada hizo lo mismo en favor del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, quien es considerado autor intelectual de la desaparición de los normalistas. En total, este juez ha dictado 120 sentencias absolutorias en favor de los involucrados. (Por Arturo García Caudillo)