Con dos espectaculares juegos iniciaron los encuentros de Ronda Divisional en la postemporada del futbol americano de la NFL. Por un lado los Broncos de Denver en casa se llevaron el triunfo al vencer 33-30 en tiempo extra en juego de volteretas y lleno de dramatismo. La diferencia fue un gol de campo a cargo de Wil Lutz. Previamente Ja’Quan McMillian interceptó un pase profundo de Josh Allen en el mismo tiempo extra, que además representó ser el quinto robo de balón de Denver en la noche.

En el otro juego de este sábado, los Halcones Marinos de Seattle se mostraron intratables al dominar por completo el emparrillado y llevarse el triunfo brillante de 41- por 6 sobre los 49s de San Francisco. Rashid Shaheed devolvió la patada inicial para un touchdown mientras Kenneth Walker III corrió para tres anotaciones. Y además Kenneth Walker superó la barrera de las 100 yardas y tuvo tres acarreos de touchdown.

De esta manera los Broncos se enfrentarán al ganador de Houston Texans y New England Patriots en el Juego por el Título de la Conferencia Americana el próximo domingo.

Por su parte en la Nacional los Halcones Marinos de Seattle recibirán a los Chicago Bears o Los Angeles Rams el próximo domingo. (Por Martín Navarro Vásquez)