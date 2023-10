Morena acatará la resolución de la Corte, pero la designación de los comisionados faltantes del INAI dependerá de que la oposición acepte las propuestas que haga el grupo mayoritario, así lo reconoció el coordinador morenista en el Senado, Eduardo Ramírez.

“En el caso del INAI, nosotros vamos a cumplir. Lo que no garantizo es la mayoría calificada, porque esta depende de los consensos que se puedan llevar a cabo en los próximos días. No estoy diciendo que definitivamente no lo vamos a alcanzar. Lo que estoy solamente advirtiendo que definitivamente no lo vamos a alcanzar. Lo que estoy es solamente advirtiendo que la mayoría calificada se construye con todos los grupos parlamentarios. Si aceptan las propuestas que lleva Morena, yo creo que se puede construir”.

Y en cuanto a la ministra faltante del Tribunal Electoral, Ramírez reconoció ante los senadores de su partido, que la instrucción es alargar el proceso hasta que concluya el periodo ordinario de sesiones. (Por Arturo García Caudillo)