Los votos en contra de Morena no fueron porque existiera un perfil mejor, sino que fueron por la animadversión que se le tiene a este partido, consideró el ahora ex candidato a la alcaldía de Zapopan Alberto Uribe, al reconocer su derrota.

“Con claridad también, reconocer que la gente por ejemplo, que en el 10 pensamos que iban a votar por Kumamoto, no votó por Kumamoto, y tampoco votaron por Frangie, votaron por el racismo, votaron por la confrontación nacional que existe con Morena, con Fena y cuando tu veías las filas de las personas ahí pues de entrada los escuchabas hablar, y era una denostación tremebunda”.

Agregó que mientras que en algunas casillas, como en la zona de Puerta de Hierro, tenían 300 votos en contra, en las casillas que ganaron la diferencia era menor, por lo que el ganar muchas casillas no les dio los votos suficientes para llevarse la elección. (Por Aníbal Vivar Galván)