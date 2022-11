Tigres derrotó anoche por 2-0 al América en el juego de vuelta de la final y se coronó campeón del Torneo Apertura de la Liga MX Femenil con global de 3-0 para conquistar así su quinto título y al respecto habló, Lizbeth Ovalle anotadora en el juego de ida en el Azteca y en el de anoche en el Estadio Universitario que registró un lleno total.

“Contenta, feliz, no me la creo ya una quinta copa, pero bueno muy emocionada, feliz de que esté toda esta gente qui con nosotros y sobre todo cerrar en casa. Es incomparable estar aquí con toda esta gente me llena de motivación y de felicidad”.

En los 10 torneos que se han disputado las Amazonas dominan la Liga MX Femenil con 5 títulos, después aparecen las Chivas con 2, Monterrey con 2 y América con 1. (Por Manuel Trujillo Soriano)