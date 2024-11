Se llevó a cabo en el Congreso del Estado la Glosa del Sexto Informe de Gobierno en materia de Seguridad, la cual fue desairada por los diputados locales. Estuvieron presentes 15 e 38 diputados, de los cuales tres, las dos de Futuro y uno del Partido del Trabajo, se retiraron argumentando que no participarían en lo que calificaron como una simulación.

El tema de las desapariciones y la judicialización de carpetas encabezó los cuestionamientos en la glosa. Los diputados también cuestionaron que no hay una reducción en la percepción de inseguridad y en varios momentos calificaron de mentirosos a los funcionarios estatales, aunque tampoco se contrastaron cifras para acreditar los reclamos. Insistieron que 75 por ciento de los desaparecidos no son víctimas de delito. En la voz Blanca Trujillo Cuevas, fiscal de Personas Desaparecidas.

“Para poder nosotros establecer la localización de una persona desaparecida, pues tenemos que hacerlo a través de los recursos que nos marcan los protocolos. Entonces, dependiendo del caso, en la mayoría tenemos la entrevista de la víctima directa, donde nos dice efectivamente qué fue lo que pasó durante el periodo de ausencia”.

Al exterior se realizó una manifestación de familiares de desaparecidos, atendidos por una comitiva de legisladores. (Por Héctor Escamilla Ramírez)