Este mediodía casi 300 trabajadores del ayuntamiento de Guadalajara fueron desalojados de la presidencia municipal luego que se activó la alarma de incendios de manera accidental. No hubo fuego, pero obligó a una revisión del edificio, en la voz el alcalde Francisco Ramírez Salcido, quien fue uno de los evacuados.

“Ningún siniestro, ningún… es que no hubo nada prácticamente no hubo nada, afortunadamente”.

En otro hecho, 200 estudiantes y trabajadores del campus UTEG de Pedro Moreno y Enrique Díaz de León también fueron desalojados, luego de un reporte de fuga de gas LP.

El susto sobrevivno porque en la parte inferior del edificio hay cocinas. Sin embargo, todo se trató que una trabajadora de limpieza tiró ácido muriático y cloro a un baño para limpiarlo y el tufo sobrevino de la reacción química.

Bomberos retiraron el problema neutralizando con bicarbonato de sodio. (Por Héctor Escamilla Ramírez)