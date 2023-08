Familiares y amigos de Alejandro Acosta Meza de 51 años, quien desapareció el 16 de marzo de 2023 en Oblatos, se manifestaron en las puertas de Casa Jalisco para demandar su localización y se indague la presunta colusión de policías en su desaparición.

La última noche que se supo de él, esta persona se dirigía a su domicilio en su vehículo cuando fue retenido por policías, quienes le dijeron contaba con una orden de aprehensión. Los patrulleros se llevaron sometido al comerciante y por medio de cámaras de videovigilancia, se aprecia que Alejandro fue entregado a otras personas que viajaban en camioneta.

“El día de ayer yo fui con el director de asuntos internos de la policía de Guadalajara y el me dice que la patrulla no es de con ellos”.

La cámaras muestran que a Alejandro se lo llevan en una patrulla y fueron elementos uniformados, pero no se ha determinado que corporación fue la responsable de la desaparición. (Por Héctor Escamilla Ramírez)