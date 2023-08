La desaparición de cinco jóvenes en Lagos de Moreno, provocó un enfrentamiento entre legisladoras jaliscienses en la Comisión Permanente. Todo comenzó cuando la diputada morenista Cecilia Márquez, pidió un minuto de silencio.

“Si fuera tan amable que tengamos un minuto de silencio por estos cinco estudiantes que desaparecieron en mi estado y también en apoyo a todos aquellos padres, madres y seres queridos. Un abrazo desde la soberanía y que nosotros podamos mostrar el respeto que se merecen”.

La diputada panista Martha Estela Romo, reclamó la falta de respeto a las víctimas, pues a pesar de lo que se diga, no se ha confirmado la muerte de los jóvenes.

“Me parece muy grave que esta honorable Cámara pongamos como tal, palabras no dichas de los padres desaparecidos, desaparecidos de Lagos de Moreno. Me parece muy grave darlos por fallecidos cuando no hemos encontrado ni identificado los cuerpos”. (Por Arturo García Caudillo)