Una operación conjunta entre la Comisaría de Guadalajara, la Fiscalía del Estado y la Guardia Nacional permitió la detención de doce personas presuntamente relacionadas con una banda dedicada al robo de vehículos de carga pesada.

El operativo se llevó a cabo en la colonia Blanco y Cuéllar, tras el rastreo de mercancía robada mediante las cámaras del C5 Guadalajara, vinculada con asaltos recientes en Zapopan y Magdalena.

Durante un patrullaje en la calle Pánfilo Pérez, los agentes detectaron a varios individuos cargando productos de procedencia dudosa en una camioneta Nissan pickup.

Al notar la presencia policial, los sospechosos intentaron huir, pero fueron capturados.

Los detenidos, de entre 20 y 47 años, no acreditaron la legal propiedad de la mercancía y serían responsables de varios robos con violencia a transporte de carga en la entidad.

Todos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica. (Por Edgar Flores Maciel)