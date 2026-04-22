El Gabinete de Seguridad Federal logró desarticular una poderosa red de huachicol, así lo informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

“Se ubicaron diversos inmuebles empleados como centro de almacenamiento, trasvase y distribución ilícita, principalmente de gas LP, lo que permitió consolidar las líneas de investigación. De esta manera, personal de la Secretaría de Seguridad, de la Fiscalía General de la República, a través de la Agencia de Investigación Criminal y Femdo, y de la Secretaría de Marina, se ejecutaron órdenes de cateo en 20 inmuebles, diez en el Estado de México y diez en Hidalgo. Durante el operativo fueron detenidas siete personas, entre ellos el líder del grupo, identificado como Mauricio N”.

Esta red operaba mediante la extracción ilegal de 1.5 millones de litros de hidrocarburos a la semana, los cuales trasladaba en pipas y tractocamiones para su posterior almacenamiento y comercialización a través de empresas fachada y gaseras. (Por Arturo García Caudillo)