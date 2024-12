En Jalisco no hay alerta por rabia, asegura el secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez, luego de encontrarse un murciélago con esta enfermedad en la colonia Hacienda de Tepeyac, en Zapopan.

“No, realmente no, es un caso aislado. Hay que tener en consideración que la rabia existe casi en todo el mundo que está focalizada a especies animales, pero que eventualmente y sobretodo cuando los seres humanos invadimos los hábitat de especies animales podemos estar ante ese riesgo, pero no, los casos son aislados, el número de casos que se han presentado en el último año, no son un número para generar una alerta, una alarma entre la población”.

Indica que si es necesario vacunar contra la rabia a los animales domésticos perros y gatos para tener un mejor control. (Por Claudia Manuela Pérez)