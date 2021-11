Descarta el Gobierno de Jalisco una cuarta ola de Covid-19 en la entidad a corto plazo porque los números de la pandemia están estables.

El mandatario, Enrique Alfaro, reitera que en Jalisco ni siquiera ha habido una tercera ola.

“Yo les diría primero, en Jalisco no podría haber una cuarta ola, porque no ha habido una tercera. Jalisco ha tenido solamente dos momentos críticos, no hay ningún indicio de que haya un repunte en contagios en este momento en el estado, los números están muy estables, seguimos bajando los casos activos. La estrategia de regreso a la presencialidad a las escuelas ha funcionado muy bien”.

Agrega que es previsible un aumento de contagios en enero, por las festividades navideñas.

Recordó que siguen prohibidos los eventos masivos como peregrinaciones, fiestas patronales y bailes, entre otros. (Por Claudia Manuela Pérez)